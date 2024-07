Résultat des législatives 2024 à Saint-Offenge (73100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Saint-Offenge, que vont choisir les supporters du Front populaire ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,89% des votes à Saint-Offenge. Une progression de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Saint-Offenge compte parmi les rares secteurs où le RN n'a pas progressé ces dernières années Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera très commenté. Alors qu'on a vu un peu plus de 14 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Offenge semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Confirmation à venir ce 7 juillet ?

20:29 - Le résultat d'Ensemble synonyme de sauvetage ce soir Se retourner sur les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Avec 23,50% à Saint-Offenge, le binôme La République en Marche était aussi gagnant par les votants de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket La République en Marche (57,07% contre 42,93% pour Nupes). Marina Ferrari remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel équilibre à l'issue des législatives 2024 à Saint-Offenge ? A l'occasion du premier round de la législative dimanche 30 juin, les habitants de Saint-Offenge ont préféré Marina Ferrari (Ensemble pour la République), à qui ils ont accordé 36,24% des suffrages. Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) décrochait 32,61%. Enfin, Christel Granata (Nouveau Front populaire) obtenait 24,89% des électeurs. La tête de la course était notamment différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Typhanie Degois qui y arrivait en première place, avec cette fois 36,16% devant Marina Ferrari avec 35,24% et Christel Granata avec 22,93%. Le résultat du second tour s'annonce donc comme assez différent du premier ce dimanche.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Saint-Offenge : un record par rapport au scrutin européen ? Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'étudier les résultats des élections antérieures. Les données montrent un taux d'abstention de 20,83% au premier tour des législatives 2024 à Saint-Offenge, inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 38,41% des personnes habilitées à voter à Saint-Offenge avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 46,16% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,81% le midi et 45,26% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Offenge, la participation était de 79,17% lors de la première manche des législatives 2024 La participation constitue l'une des clés du scrutin législatif 2024. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Saint-Offenge était de 20,83%. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 16,73% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 13,88% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,89% au premier tour. Au second tour, 48,36% des votants ne se sont pas déplacés. La question des retraites et l'insécurité pourraient en effet pousser les citoyens de Saint-Offenge à ne pas rester chez eux.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Offenge : ce qu'il faut retenir Quel portrait faire de Saint-Offenge, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 529 logements pour 1 157 habitants, la densité de la commune est de 131 hab par km². Avec 79 entreprises, Saint-Offenge se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (19,09%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,27% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 38,72% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1122,12 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Finalement, Saint-Offenge incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.