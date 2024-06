Résultat des législatives à Dannes : l'élection 2024 en direct

14:24 - Les enjeux locaux de Dannes : tour d'horizon démographique

Dans les rues de Dannes, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 323 habitants répartis dans 586 logements, ce village présente une densité de 131 habitants/km². Ses 46 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 395 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,83% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 24,9% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 46,84% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 653,01 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Dannes, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles de l'Hexagone.