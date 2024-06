Résultat des législatives à Dessenheim : l'élection 2024 en direct

14:25 - Dessenheim : démographie, élections et stratégies politiques

Quel impact aura la population de Dessenheim sur les résultats des élections législatives ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le bourg, 20,51% des résidents sont des enfants, et 6,36% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (90,05%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 490 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,42%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,68%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Dessenheim mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,21% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.