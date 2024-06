Résultat des législatives à Dossenheim-sur-Zinsel : l'élection 2024 en direct

14:25 - Démographie et politique à Dossenheim-sur-Zinsel, un lien étroit

La composition démographique et le contexte socio-économique de Dossenheim-sur-Zinsel contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Dans le village, 14,44% des résidents sont des enfants, et 9,82% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (16,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 457 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,27%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,13%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Dossenheim-sur-Zinsel mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,39% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.