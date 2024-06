Résultat des législatives à Drulingen : l'élection 2024 en direct

14:25 - Drulingen : élections législatives et dynamiques démographiques

Quel impact aura la population de Drulingen sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 332 hab par km² et un taux de chômage de 12,79%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (22,24%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 410 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,58%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,69%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Drulingen mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,67% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.