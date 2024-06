Résultat des législatives à Dugny : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Dugny à la loupe La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Dugny, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,38% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 60% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (58,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,3% pour Yannick Jadot, 1,78% pour Fabien Roussel et 0,59% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 6,31% à Dugny. Mais ce sont 60% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (50,28%), de l'EELV Marie Toussaint (1,97%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,08%).

18:42 - En cinq ans, le RN n'a pas avancé à Dugny Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'on a observé près de 8 points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Dugny semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le Jordan Bardella de 2019 et le Jordan Bardella de 2024, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:31 - Bardella relégué à Dugny lors des élections européennes Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin des législatives. Jordan Bardella n'a fini que deuxième en effet lors des élections du Parlement européen il y a quelques semaines à Dugny, la liste de Manon Aubry finissant en première position avec 50,28%, contre 20,95% pour le RN.

14:32 - Dugny avait voté Mélenchon lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Dugny lors du premier tour de la présidentielle avec 58,53%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 14,58%. Dugny n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec 13,04% et 4,76% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 34,33% contre 65,67%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Dugny ? Le résultat en faveur du RN sera le grand sujet au niveau local pour ces élections. Au premier tour des élections législatives 2022, Dugny, couverte par la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 34,38%, alors que le RN sera derrière à 13,61%. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Dugny : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Dugny, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Le taux de chômage à 20,86% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux directives sur le travail. Avec une densité de population de 2700 habitants par km² et 46,65% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1991,49 €/mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 27,64% et d'une population étrangère de 19,85% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,93% à Dugny, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Dugny L'étude des résultats des précédents scrutins électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Lors des élections européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'élevait à 64,21% des électeurs de Dugny. Le taux d'abstention était de 66,94% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 66,09% au premier tour. Au deuxième tour, 73,73% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 29,95% au niveau de la ville. L'abstention était de 41,21% au second tour.