19:50 - Qui vont désigner les électeurs de la gauche à Écouflant ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un chef, a des chances d'en attirer une partie. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 16,4% à Écouflant. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 6,51% de Manon Aubry (LFI), les 5,5% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,22% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 29% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Écouflant, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 23,16% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - À Écouflant, un Rassemblement national favori ? Que conclure de l'ensemble de ces chiffres ? Si on se penche sur la progression du RN qui émerge des dernières européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national devrait se situer à environ 30% à Écouflant. Un chiffre qui concorde avec les électeurs également arrachés par la formation politique dans la ville ces dernières années : un bond de 7 points qui peut encore monter.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Écouflant le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler aussi pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 28,15% des suffrages se sont en effet dirigés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Écouflant, face à Valérie Hayer à 21,7% et Raphaël Glucksmann à 16,4%. Le RN l'a emporté avec 558 habitants d'Écouflant passés par les isoloirs.

14:32 - 35,53% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Écouflant Le choix de celui qui va présider la France est certainement la référence pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,85% contre 35,53% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 17,67% et 5,66% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 32,55% contre 67,45%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel ce soir à Écouflant ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Les élections législatives 2022 à Écouflant ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 19,16% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Maine-et-Loire, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle rassembleront 37,19% des voix. Sur la commune d'Écouflant, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite. Une victoire, donc, pour François Gernigon dans la localité.

11:02 - Écouflant : quand les données démographiques façonnent les urnes À Écouflant, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,91%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 447 euros/an souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 923 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,30%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,83%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Écouflant mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,49% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Écouflant À Écouflant, l'un des facteurs déterminants du scrutin législatif 2024 sera indéniablement le niveau de participation. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,94% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 80,05% au second tour, c'est-à-dire 2 785 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,02% au premier tour. Au deuxième tour, 52,02% des citoyens ont exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le moral des familles pourraient avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs d'Écouflant.