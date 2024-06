Résultat des législatives à Ermont : premiers chiffres de l'élection 2024

Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 14,86% à Ermont. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (21,89%), l'écologiste Marie Toussaint (6,12%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (1,78%) le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 42% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Ermont, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 33,87% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (32,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,16% pour Yannick Jadot, 2,11% pour Fabien Roussel et 1,44% pour Anne Hidalgo).

Difficile de trouver un sens à tous ces chiffres. Mais des éléments se distinguent… En analysant rapidement la progression du RN qui émerge des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN devrait se situer à environ 19% à Ermont. Un chiffre qui semble coller avec les points également gagnés par le mouvement dans la localité en 5 ans : une hausse de 5 points qui peut encore monter.

Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est majeur. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc comme encore plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. La liste de Jordan Bardella n'a fini que deuxième en effet aux élections du Parlement européen il y a quelques semaines à Ermont, puisque la liste de Manon Aubry a pris la première marche avec 21,89%, contre 20,05% pour le RN.

14:32 - 32,09% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à Ermont

L'élection à la présidence de la République est incontestablement la référence pour estimer une préférence politique locale. La ville d'Ermont avait accordé à Marine Le Pen 13,65% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé cette fois la patronne du RN avec 32,09% et 29,65% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 71,77% contre 28,23% pour Le Pen au second tour sur place.