Résultat des législatives à Espère : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comprendre l'électorat d'Espère : un regard sur la démographie locale

La composition démographique et le contexte socio-économique d'Espère façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 160 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,01%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,84%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 391 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,73% et d'une population étrangère de 7,21% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Espère mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,57% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.