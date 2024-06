Résultat des législatives à Fampoux : l'élection 2024 en direct

14:24 - Fampoux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la commune de Fampoux, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 21,09% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 21,59% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (10,58%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 488 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,72%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,94%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Fampoux mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,76% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.