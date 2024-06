Résultat des législatives à Rœux : l'élection 2024 en direct

Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet pour ces élections des députés, au niveau local. Au début des élections législatives 2022, le Rassemblement national réalisait un bon départ à Rœux. On retrouvait en effet Emmanuel Blairy en tête au premier tour, avec 40,08% dans la ville, partie intégrante de la 1ère circonscription du Pas-de-Calais. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 57,45%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,55%.

11:02 - Élections législatives à Rœux : un éclairage démographique

Devant le bureau de vote de Rœux, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Dotée de 601 logements pour 1 390 habitants, la densité de la commune est de 302 habitants/km². Ses 51 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 433 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 17,81% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,56% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 29,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 47,81% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 322,28 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Rœux, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.