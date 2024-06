En direct

19:51 - Le Front populaire va-t-il profiter du vote Nupes à Feurs ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Feurs, le binôme Nupes avait en effet obtenu 13,92% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 9,18% à Feurs le 9 juin. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 19% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (5,15%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,22%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,55%).

18:42 - L'extrême droite a lourdement séduit à Feurs en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 13 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 22% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 37,1% pour la liste Rassemblement national à Feurs début juin Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques semaines est historique. Se retourner sur le dernier vote en date peut donc sembler également avisé au moment du scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 1002 électeurs de Feurs se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, a cumulé ainsi 37,1% des voix contre Valérie Hayer à 15,81% et François-Xavier Bellamy à 11,4%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Feurs lors de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est probablement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Feurs lors du premier tour de la présidentielle avec 31,18%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,25%. Feurs n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,06% et 8,74% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 41,9% contre 58,1%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Feurs Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au premier tour des législatives 2022, Feurs, couverte par la 6ème circonscription de la Loire, verra le binôme estampillé Les Républicains l'emporter avec 43,45%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 14,33%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Les Républicains avec 33,92% contre 66,08% pour les vainqueurs. Jean-Pierre Taite remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Feurs : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale législative, Feurs se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 8 338 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 700 entreprises, Feurs permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (29,72%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les 445 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2096,52 €/mois, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. Pour finir, à Feurs, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Feurs Le taux de participation sera indiscutablement un critère important de ce scrutin législatif 2024 à Feurs (42110). La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des Français pourrait en effet impacter les décisions que prendront les habitants de Feurs. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 617 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 72,67% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 70,87% au deuxième tour, soit 3 981 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48,54% au premier tour et seulement 45,73% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Feurs cette année ? Quel député se substituera à Jean-Pierre Taite dans la 6ème circonscription de la Loire ?