Résultat des législatives à Fleuré : l'élection 2024 en direct

Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont le verdict est aussi à observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a dominé les européennes 2024 à Fleuré. L'extrême droite séduisait 33,66% des votes, face à Valérie Hayer à 13,37% et Raphaël Glucksmann à 10,64%.

14:32 - 32,21% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Fleuré

Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Fleuré lors du premier tour de la présidentielle avec 32,21%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,73%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 18,52% et 3,54% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 41,16% contre 58,84%.