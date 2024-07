Résultat des législatives 2024 à Tercé (86800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - 22,94% pour la coalition de gauche à Tercé La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'ensemble a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Tercé, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,94% des votes dans la localité. Une percée à comparer néanmoins avec les 34,9% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 57,45% à l'époque.

20:58 - Les performances du Rassemblement national à Tercé aux dernières législatives L'écart entre les scores du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir une nouvelle progression à Tercé ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est expéditif, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 12 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:29 - Lisa Belluco (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en tête lors des législatives 2022 à Tercé Le nombre de votes de Jordan Bardella ce 7 juillet va en conséquence être le déterminant au niveau local pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Tercé, dans ce scénario très différent de 2022 ? Au premier tour des législatives il y a deux ans, Tercé avait vu en revanche le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 34,90%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 22,27%. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Nupes (57,45% contre 42,55% pour La République en Marche). Lisa Belluco remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives à Tercé Selon les enquêtes des sondeurs rendues publiques juste avant le second tour, le parti de Jordan Bardella pourrait gagner pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Emmanuelle Darles (Rassemblement National) a obtenu 34,41% des voix à Tercé dimanche 30 juin, pour le 1er round des législatives. Un résultat qui lui a permis de passer devant Lisa Belluco (Front populaire) et Séverine Saint-Pé (Horizons) avec respectivement 22,94% et 6,3% des électeurs. La tête de la course était notamment différente en considérant tous les votants de la 1ère circonscription de la Vienne, puisque c'est Lisa Belluco qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 33,14% devant Emmanuelle Darles avec 28,93% et Séverine Saint-Pé avec 28,85%. De quoi imposer peut-être ce 7 juillet aux électeurs de Tercé une finale différente de celle esquissée dans la localité au premier round.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux de participation à Tercé ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des précédentes élections ? À Tercé, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 73,36%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, parmi les 898 personnes en âge de voter à Tercé, 61,14% avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 55,76% en 2019. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2024 à Tercé L'un des facteurs principaux des élections législatives 2024 est incontestablement le niveau de participation. Dimanche dernier, l'abstention à Tercé lors du 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 26,64%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,95% au premier tour et 46,69% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,54% dans la ville. Le taux d'abstention était de 17,65% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des Français serait par exemple en mesure de pousser les électeurs de Tercé à ne pas rester chez eux.

17:29 - Tercé : législatives et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième étape des législatives à Tercé comme partout. Avec une population de 1 134 habitants répartis dans 519 logements, ce village présente une densité de 47 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 40 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 607 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (86,32%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 54,73% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 42,78% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 354,55 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Tercé, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.