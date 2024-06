Résultat des législatives à Fleury-Mérogis : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les 40,58% de la Nupes très suivis La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Fleury-Mérogis, le binôme Nupes avait en effet obtenu 40,58% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les sondages ? La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment atteint 5,79% à Fleury-Mérogis pour les élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 32,16% de Manon Aubry (LFI), les 2,96% de Marie Toussaint (EELV) et les 7,09% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme de 46% cette fois.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Fleury-Mérogis avant les législatives Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison de chiffres. Mais des pistes se distinguent… Les sondeurs prévoient un RN à environ 33% des votes dans le pays ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points au-dessus de sa marque des élections législatives 2022. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit l'amener à 37% à Fleury-Mérogis, soit 15 points de plus également que son score de 2022 au niveau local. Mais Fleury-Mérogis n'est pas la France et on remarque que le parti n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Fleury-Mérogis le 9 juin Le score de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Le score de la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Fleury-Mérogis, avec 32,23%. Le mouvement nationaliste devançait alors Manon Aubry à 32,16% et Léon Deffontaines à 7,09%.

14:32 - 41,59% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle 2022 à Fleury-Mérogis C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Fleury-Mérogis lors du premier tour de la présidentielle avec 41,59%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,1%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Emmanuel Macron et Fabien Roussel, avec respectivement 15,99% et 5,28% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 46,82% contre 53,18%.

12:32 - Antoine Léaument (LFI-PS-PC-EELV) en tête lors des législatives il y a deux ans à Fleury-Mérogis Le nombre de bulletins glanés par le RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection du Parlement 2024. Lors des dernières législatives à Fleury-Mérogis, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 22,97% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 40,58% pour Antoine Léaument (Nupes) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 68,75%. Antoine Léaument s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Fleury-Mérogis : démographie, élections et perspectives d'avenir Au cœur de la campagne électorale législative, Fleury-Mérogis est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 13 983 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 405 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (71,28%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 3 108 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,07%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 21 391 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. À Fleury-Mérogis, où la jeunesse représente 50% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Participation à Fleury-Mérogis : quelles perspectives pour les législatives ? L'une des clés de ces législatives 2024 sera l'abstention à Fleury-Mérogis. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 64,57% au premier tour et seulement 66,11% au second tour. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 36,89% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 30,3% au premier tour. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives ?