19:51 - À Fontaine-lès-Dijon, quelles sont les options de reports des voix de gauche ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un chef, reste une inconnue. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Fontaine-lès-Dijon, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,15% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment glané 14,08% à Fontaine-lès-Dijon pour le tour unique des européennes. Mais ce sont 23% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,9%), de l'EELV Marie Toussaint (4,94%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,48%).

18:42 - Une évolution impressionnante du RN à Fontaine-lès-Dijon en 5 ans Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces résultats. Mais des éléments apparaissent… Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN arrive à près de 20% ou plus à Fontaine-lès-Dijon ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 24,55% pour le RN à Fontaine-lès-Dijon le 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Fontaine-lès-Dijon, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, s'est imposée, cumulant 24,55% des votes face à Valérie Hayer à 21,86% et Raphaël Glucksmann à 14,08%. Dans le détail, 1048 habitants se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - 38,72% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Fontaine-lès-Dijon Le scrutin présidentiel est sans doute la principale clé pour juger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Fontaine-lès-Dijon lors du premier tour de la présidentielle avec 38,72%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 14,72%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 13,51% et 10,1% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 29,95% contre 70,05%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc Ensemble il y a deux ans Au premier tour des législatives 2022, Fontaine-lès-Dijon, couverte par la 1ère circonscription de la Côte-d'Or, verra le binôme La République en Marche l'emporter avec 38,06%, alors que le RN sera distancé à 11,3%. A l'issue du second round, c'est encore Didier Martin qui cumulera le plus de votes, avec 70,77% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Les défis socio-économiques de Fontaine-lès-Dijon et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, Fontaine-lès-Dijon se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 32,47% de cadres pour 8 847 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 751 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (17,53%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La présence de 253 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 5,74%, contribue à son multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, 36,02% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 156,72 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. En résumé, à Fontaine-lès-Dijon, les préoccupations locales se joignent aux défis français.

09:32 - Abstention à Fontaine-lès-Dijon : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Fontaine-lès-Dijon ? Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 805 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 82,59% étaient allés voter. La participation était de 78,79% au deuxième tour, soit 5 365 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,47% au premier tour et seulement 54,92% au second tour. L'inflation dans le pays et son impact sur le moral des foyers français seraient par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Fontaine-lès-Dijon.