Résultat des législatives à Fontenay-aux-Roses : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les 33,71% de la coalition de gauche font envie La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion votera pour le Nouveau Front populaire ? La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait terminé à 20,27% à Fontenay-aux-Roses il y a quelques jours. Mais ce sont 45% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (16,78%), de Marie Toussaint (8,56%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,9%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Fontenay-aux-Roses, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 33,71% des votes dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les législatives à Fontenay-aux-Roses ? Alors que retenir de tous ces scores ? Les sondeurs imaginent un Rassemblement national à environ 30% des suffrages dans le pays ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points de plus que son résultat des précédentes législatives. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait l'amener à 21% à Fontenay-aux-Roses, soit quinze points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais Fontenay-aux-Roses n'est pas la France et on note que le parti n'a pour l'instant gagné ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus risquées.

15:31 - Fontenay-aux-Roses pas vraiment en phase avec la France lors des européennes du 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent, même si tous les secteurs ne sont pas concernés. Le podium des dernières européennes à Fontenay-aux-Roses, en effet, était le suivant : la liste de Raphaël Glucksmann avec 20,27% des votes, devançant la liste de Valérie Hayer avec 17,69% et Manon Aubry avec 16,78%.

14:32 - Quel a été l'issue de l'élection présidentielle 2022 à Fontenay-aux-Roses ? La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection présidentielle. Les habitants de Fontenay-aux-Roses avaient accordé à Marine Le Pen 9,28% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé cette fois la cheffe du RN avec respectivement 32,92% et 29,53% des votes. Et La candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 21,06% contre 78,94%.

12:32 - À Fontenay-aux-Roses, les résultats des dernières législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? Le résultat des législatives au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Fontenay-aux-Roses, grappillant 6,09% des suffrages sur place, contre 33,71% pour Cathy Thomas (Nupes). Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Jean-Louis Bourlanges (LREM) pour la première position localement.

11:02 - Les données démographiques de Fontenay-aux-Roses révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Fontenay-aux-Roses fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 34,96% de cadres pour 24 772 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Avec 1 596 entreprises, Fontenay-aux-Roses permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (33,98%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 2 848 résidents étrangers, Fontenay-aux-Roses est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,68%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 901 euros/an. À Fontenay-aux-Roses, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Abstention à Fontenay-aux-Roses : les leçons des précédentes élections Au fil des dernières années, les 24 968 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, pendant les européennes, le taux d'abstention atteignait 43,95% des inscrits sur les listes électorales de Fontenay-aux-Roses. L'abstention était de 45,31% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,02% au premier tour. Au deuxième tour, 47,19% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Fontenay-aux-Roses cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.