19:47 - Quelles sont les options de reports du vote de gauche à Fontenay-en-Parisis ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, que choisiront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Front populaire ? Le jour du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 25,8% des voix dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 7,26% à Fontenay-en-Parisis. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 31% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (18,93%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,05%) ou encore de Léon Deffontaine (4,1%).

18:42 - Le RN a vigoureusement gagné du terrain à Fontenay-en-Parisis en 5 ans Difficile de tirer des conclusions de tous ces chiffres. Mais des indices émergent… Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à environ 40% ou plus à Fontenay-en-Parisis ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 41,64% à Fontenay-en-Parisis il y a trois semaines Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà. C'est en effet la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Fontenay-en-Parisis, avec 41,64% des électeurs devant la liste portée par Manon Aubry avec 18,93%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 7,26%.

14:32 - 30,71% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Fontenay-en-Parisis Marine Le Pen avait fini première avec 30,71% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Fontenay-en-Parisis. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 27,92% et Emmanuel Macron troisième avec 18,1%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 8,07% des voix pour sa part. En finale de cette présidentielle, c'est encore la cheffe du parti frontiste qui s'imposait à Fontenay-en-Parisis avec 52,27%, devant Emmanuel Macron à 47,73%.

12:32 - Des législatives favorables pour le RN il y a deux ans Le résultat en faveur du RN sera très observé au niveau local pour cette élection du Parlement 2024. Les législatives avaient donné un excellent résultat pour le RN à Fontenay-en-Parisis. Dans la commune, partie intégrante de la 9ème circonscription du Val-d'Oise, c'est Jean-Baptiste Marly qui arrivait en tête au premier tour avec 29,36%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 52,18%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,82%.

11:02 - Fontenay-en-Parisis : élections législatives et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Fontenay-en-Parisis, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 149 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 155 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 557 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,26%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 187 personnes (9,00%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2606,54 euros par mois, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. À Fontenay-en-Parisis, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Fontenay-en-Parisis : la mobilisation des habitants aux élections législatives À Fontenay-en-Parisis, l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif sera incontestablement le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,23% au premier tour. Au second tour, 46,57% des votants ont exercé leur droit de vote. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 80,98% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 75,66% au second tour, ce qui représentait 923 personnes.