Résultat des législatives à Fontenay-le-Fleury : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une fourchette de 27% à 35% pour la gauche à Fontenay-le-Fleury Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui s'avance en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 15,63% à Fontenay-le-Fleury il y a quelques jours. Mais la gauche vise bien mieux ce soir, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 35% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Fontenay-le-Fleury, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 27,95% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les sondages ?

18:42 - Jusqu'où ira le RN lors des législatives à Fontenay-le-Fleury ? Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des indices se distinguent… La progression du RN est déjà solide à Fontenay-le-Fleury entre le score de Jordan Bardella en 2019 (12,93%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (19,13%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 17% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une avance du RN à Fontenay-le-Fleury début juin Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi logique au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Bardella qui s'est imposée aux européennes il y a trois semaines à Fontenay-le-Fleury, avec 19,13% des votes (874 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 17,51%, et Raphaël Glucksmann avec 15,63%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Fontenay-le-Fleury lors de la dernière présidentielle Chose rare : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un score plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait accumulé 11,78% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 32,83%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 26,21% et Marine Le Pen avec 11,78%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 27,19% contre 72,81%).

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très analysé. Lors des élections législatives 2022, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Fontenay-le-Fleury, récoltant 9,67% des voix sur place, contre 29,26% pour Aurélie Piacenza (Ensemble !). Il ne fera pas mieux au second tour, le parti voyant encore le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle remporter le scrutin.

11:02 - Fontenay-le-Fleury : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans le cadre de la campagne électorale législative, Fontenay-le-Fleury est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 28,51% de cadres pour 13 455 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 805 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (77,06%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les 1 599 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 36,39% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 359,28 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En somme, à Fontenay-le-Fleury, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation à Fontenay-le-Fleury : quelles perspectives pour les élections législatives ? Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations politiques précédentes. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 44,72% dans la commune de Fontenay-le-Fleury, contre un taux d'abstention de 46,69% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,43% au premier tour. Au second tour, 48,68% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Fontenay-le-Fleury cette année ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 8 190 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,83% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 26,5% au second tour.