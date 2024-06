En direct

19:37 - Que vont décider les électeurs de gauche à Fontenay-le-Pesnel ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en récupérer le Front populaire ? Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 17,37% à Fontenay-le-Pesnel. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 26% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Fontenay-le-Pesnel, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 32,7% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,47% pour Yannick Jadot, 3,2% pour Fabien Roussel et 1,73% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 10 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Fontenay-le-Pesnel Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grappillés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En faisant une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera à près de 26% ou plus à Fontenay-le-Pesnel ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,53% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Fontenay-le-Pesnel il y a trois semaines Un autre scrutin bien plus récent est venu chambouler l'équilibre trouvé il y a deux ans. Le résultat de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Fontenay-le-Pesnel, à 30,53%. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 18,7% et Raphaël Glucksmann à 17,37%.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Fontenay-le-Pesnel ? C'est sans doute le scrutin présidentiel qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,13% contre 31,2% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 20,67% et 5,47% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 40% contre 60%.

12:32 - À Fontenay-le-Pesnel, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Fontenay-le-Pesnel il y a deux ans, lors des législatives, avec 18,78% au premier tour, contre 32,70% pour Emma Fourreau (LFI-PS-PC-EELV), Fontenay-le-Pesnel votant pour la 1ère circonscription du Calvados. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents estampillés LREM avec 49,35% contre 50,65% pour les vainqueurs. C'est en revanche Fabrice Le Vigoureux (LREM) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Élections législatives à Fontenay-le-Pesnel : impact de la démographie et de l'économie locale Quelle influence les électeurs de Fontenay-le-Pesnel exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec 45,76% de population active et une densité de population de 116 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 5,04% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de directives sur le travail. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (86,64%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 483 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,20%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,77%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Fontenay-le-Pesnel mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,41% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Les élections législatives à Fontenay-le-Pesnel sont lancées Au cours des dernières années, les 1 235 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes européennes, 952 personnes habilitées à participer à une élection à Fontenay-le-Pesnel avaient pris part au scrutin (soit 55,46%). Le taux de participation était de 55,87% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 52,05% au premier tour. Au deuxième tour, 53,77% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 929 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 84,28% étaient allés voter, contre un taux de participation de 82,13% au premier tour, c'est-à-dire 763 personnes.