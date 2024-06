Résultat des législatives à Fontenay-sous-Bois : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Front populaire va-t-il profiter du vote Nupes à Fontenay-sous-Bois ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Fontenay-sous-Bois, le binôme Nupes avait en effet cumulé 46,74% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ? A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 19,79% à Fontenay-sous-Bois. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 20,64% de Manon Aubry (La France insoumise), les 10,81% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,8% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul de 52% cette fois.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Fontenay-sous-Bois avant les législatives ? Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces chiffres. Mais quelques grandes directions apparaissent… Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion chiffrent une évolution du Rassemblement national à près de quinze points aux législative 2024 en comparaison de son score des dernières législatives (ce qui porterait le parti de Jordan Bardella tout proche des 20% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a pour l'instant grappillé que 2 points de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:31 - Le RN n'a pas fait recette à Fontenay-sous-Bois lors des européennes 2024 Le résultat de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Grand favori des sondages, Jordan Bardella a trouvé plus fort que lui en effet aux élections européennes dans la commune. Le protégé de Marine Le Pen s'est classé loin derrière, avec 12,38%, en retrait par rapport à Manon Aubry avec 20,64% et Raphaël Glucksmann avec 19,79%.

14:32 - Fontenay-sous-Bois avait voté Mélenchon lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen terminait loin derrière dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 8,98% contre 28,06% pour Emmanuel Macron et 36,26% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 79,7% devant Marine Le Pen (20,3%).

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Fontenay-sous-Bois ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indicateur clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Fontenay-sous-Bois il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 6,73% au premier tour, contre 46,74% pour May Bouhada (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Fontenay-sous-Bois faisant partie de la 6ème circonscription du Val-de-Marne. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à May Bouhada (LFI-PS-PC-EELV) pour la première position localement.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Fontenay-sous-Bois Quel impact auront les électeurs de Fontenay-sous-Bois sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 9614 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,93%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 31,51%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population immigrée de 19,51% et d'une population étrangère de 13,73% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 7,37% à Fontenay-sous-Bois, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Fontenay-sous-Bois (94120) ? L'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 à Fontenay-sous-Bois. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,74% au premier tour. Au deuxième tour, 49,28% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Fontenay-sous-Bois pour les élections législatives ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 24,76% des électeurs dans l'agglomération avaient boudé les urnes, contre une abstention de 31,38% au deuxième tour. Les habitants des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?