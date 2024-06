Résultat des législatives à Fortschwihr : l'élection 2024 en direct

14:25 - L'avenir de la France se dessine aussi à Fortschwihr

Quel portrait faire de Fortschwihr, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 155 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 64 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans le village, 17,13% des résidents sont des enfants, et 24,27% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 48,47% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 39,04% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 584,95 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Fortschwihr, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.