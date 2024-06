En direct

19:51 - À Fosses, quelles sont les options de reports du score de gauche ? L'autre question qui accompagne ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 9,05% à Fosses. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 43% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections du Parlement à Fosses, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 37,32% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Fosses à 20 jours des législatives Difficile de trouver une ligne claire dans cette avalanche de résultats. Mais des pistes se distinguent… La progression du RN est déjà puissante à Fosses entre le score de Jordan Bardella en 2019 (23,75%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (29,12%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN une progression de quinze points comparé aux législatives 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 25% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Fosses dans la moyenne française concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus pertinent encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. Dans le détail, 824 votants de Fosses se sont en effet tournés vers la liste RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella a enregistré ainsi 29,12% des voix contre Manon Aubry à 26,5% et Valérie Hayer à 9,43%.

14:32 - 37,92% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle à Fosses C'est sans doute l'élection présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à Fosses lors du premier tour de la présidentielle avec 37,92%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,13%. Emmanuel Macron et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 20,89% et 5,09% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 40,76% contre 59,24%.

12:32 - Que peuvent montrer les résultats des législatives 2022 pour Fosses ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment du rendez-vous politique du jour. Même si cela ne peut prédire avec certitude le résultat… Aux législatives en 2022 à Fosses, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 17,98% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 37,32% pour Arnaud Le Gall (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 63,51%. Arnaud Le Gall s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Fosses : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Fosses émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 9 929 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 481 entreprises, Fosses permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (83,14%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La présence de 987 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,58%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2364,56 euros par mois. À Fosses, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Fosses Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Fosses, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,64% au premier tour et seulement 39,58% au second tour. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 66,32% au niveau de la ville, contre un taux de participation de 73,81% au premier tour, ce qui représentait 4 650 personnes. La flambée des prix qui alourdit les finances des foyers français serait capable de ramener les citoyens de Fosses dans les bureaux de vote.