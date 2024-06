Résultat des législatives à Franconville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire, à la hauteur de la Nupes à gauche lors de ces législatives 2024 ? Une autre interrogation qui entoure ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Franconville, le binôme Nupes avait en effet cumulé 31,71% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 11,82% à Franconville pour les élections continentales. Mais ce sont 38% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (21,85%), de Marie Toussaint (4,12%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,11%).

18:42 - Quels résultats pour le Rassemblement à Franconville lors des législatives ? Alors que conclure de cette combinaison de scores ? La progression du RN semble déjà solide à Franconville entre le score de Jordan Bardella en 2019 (20,86%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (27,27%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN une progression d'environ quinze points par rapport à la précédente élection des députés dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Franconville il y a trois semaines Une autre élection a eu lieu bien plus récemment dont le verdict est aussi à analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. C'est en effet la liste RN dirigée par Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Franconville, avec 27,27% des bulletins dans l'urne, soit 2737 voix, devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 21,85%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 12,63%.

14:32 - Franconville avait voté Mélenchon lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 17,26% contre 26,62% pour Emmanuel Macron et 31,92% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,62% devant Marine Le Pen (33,38%).

12:32 - À Franconville, les résultats des dernières législatives aussi pertinents aujourd'hui ? Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Franconville, comptant 14,89%des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 31,71% des voix. La situation restera la même au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Karine Lacouture (Nupes) pour la première position localement.

11:02 - Démographie et politique à Franconville, un lien étroit Dans la ville de Franconville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de 40% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,72%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (57,0%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (22,01%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 9 610 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 18,12% et d'une population étrangère de 12,91% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Franconville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,12% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - La participation aux législatives à Franconville (95130) L'un des facteurs importants de ces élections législatives sera le taux de participation à Franconville (95130). Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,91% au premier tour et seulement 43,08% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 21 801 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,88% étaient allés voter, contre un taux de participation de 66,92% au second tour, ce qui représentait 14 599 personnes.