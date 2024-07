Résultat des législatives 2024 à Montigny-lès-Cormeilles : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Montigny-lès-Cormeilles : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Montigny-lès-Cormeilles apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 22 603 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 579 entreprises, Montigny-lès-Cormeilles se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 25,73% des résidents sont des enfants, et 15,69% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 3 515 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 22,57%, participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2455,49 € par mois, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. À Montigny-lès-Cormeilles, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.