19:48 - La nouvelle union de la gauche pourrait atteindre entre 16% et 18% à Frelinghien à l'issue de ce premier tour Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La liste Glucksmann avait glané 9,25% à Frelinghien il y a quelques jours. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 18% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,54%), de l'EELV Marie Toussaint (4,71%) et enfin de Léon Deffontaine (1,92%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Frelinghien, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 16% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La progression foudroyante du RN à Frelinghien Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 10 points à Frelinghien entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera pas loin des 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Frelinghien au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus évident au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. 34,55% des suffrages sont en effet tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Frelinghien, contre Valérie Hayer à 18,32% et François-Xavier Bellamy à 11,61%. Le RN cumulait ainsi 396 habitants de Frelinghien passés par les bureaux de vote.

14:32 - À Frelinghien, le résultat de la présidentielle encore bien ancré Le scrutin présidentiel est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Frelinghien lors du premier tour de la présidentielle avec 36%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,39%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 11,81% et 7,1% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 38,75% contre 61,25%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel aux élections législatives à Frelinghien ? Il y a deux ans, lors des législatives à Frelinghien, le RN finissait à la deuxième place, 22,26% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 31,71% pour Laurent Pietraszewski (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche avec 64,54%. Laurent Pietraszewski conservait donc son avance sur place.

11:02 - Frelinghien : démographie et socio-économie impactent les élections législatives La structure démographique et socio-économique de Frelinghien façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Avec 33% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,05%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (12,89%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 082 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,26%) révèle des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,79%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,15% à Frelinghien, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - C'est le moment de voter à Frelinghien pour les élections législatives Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 2 604 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, durant les élections européennes, 2 076 inscrits sur les listes électorales de Frelinghien s'étaient rendus aux urnes (soit 56,74%). Le taux de participation était de 61,79% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,63% au premier tour et seulement 52,41% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Frelinghien ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 042 personnes en âge de voter dans la localité, 78,06% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 80,54% au deuxième tour, ce qui représentait 1 643 personnes.