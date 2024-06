En direct

19:47 - Les votes de la gauche unie très suivis La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, que feront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Gacé, le binôme Nupes avait en effet glané 12,61% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 9,19% à Gacé début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 2,1% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,71% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,29% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme de 15% cette fois.

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Gacé Que peut-on conclure de cet ensemble de données ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été gagnés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à environ 40% ou plus à Gacé ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Gacé au début du mois ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le verdict qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Gacé, à 44,52%, soit 276 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 19,03% et Raphaël Glucksmann à 9,19%.

14:32 - Gacé avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 La communauté des électeurs de Gacé avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022. La figure de l'ancien FN l'emportait avec 32,9% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 31,84% et 12,03% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 5,42% des voix pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 50% contre 50%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Gacé ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. Aux législatives en 2022 à Gacé, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 30,55% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 31,62% pour Véronique Louwagie (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 58,56%. Véronique Louwagie remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Gacé et leurs implications électorales La démographie et le profil socio-économique de Gacé déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 291 hab/km² et 37,2% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 14,2% peut agir sur les espérances des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 1813,49 € par mois souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 577 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (20,22%) et le nombre de résidences HLM (23,5% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Gacé mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 9,05% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Gacé Ce 30 juin, lors des législatives à Gacé (61230), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,39% au premier tour et seulement 53,07% au deuxième tour. Au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 27,49% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 25,94% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des Français cumulée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine, pourraient potentiellement nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Gacé.