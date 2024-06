Résultat des législatives à Gagny : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà explosé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? Aux européennes, la liste Glucksmann a glané 11,76% à Gagny. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 41% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Gagny, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 32,45% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Gagny Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette combinaison de scores. Mais quelques grandes lignes se dégagent… L'étiquette Rassemblement national devrait se situer à 20% à Gagny lors du premier tour de ces législatives si la tendance prévue par les élections du 9 juin se reproduit localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? La projection est assez risquée, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. En cinq ans seulement, entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la localité.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Gagny au début du mois ? Le verdict qui a été établi à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ces législatives 2024. Il y a quelques semaines en effet, à Gagny, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, a battu les autres listes, avec 24,72% des suffrages face à Manon Aubry à 24,49% et Valérie Hayer à 11,88%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Gagny en 2022 ? L'élection du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. Avec 16,57%, c'est un trop petit résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Gagny au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 33,42% et 25,82% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 67,79% devant Marine Le Pen (32,21%).

12:32 - Fatiha Keloua Hachi (Nupes) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Gagny Le résultat en faveur du Rassemblement national sera une des clés localement pour cette élection des députés. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Gagny en 2022, lors des législatives, avec 15,51% au premier tour, contre 32,45% pour Fatiha Keloua Hachi (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Gagny votant pour la 8ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale (52,24% contre 47,76% pour le RN). Fatiha Keloua Hachi remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Gagny Comment les habitants de Gagny peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 5798 hab par km² et un taux de chômage de 13,17%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 560 € par an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 9 581 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 18,02% et d'une population immigrée de 21,90% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Gagny mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,74% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Perspectives de l'abstention lors des dernières élections législatives à Gagny L'observation des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. A l'occasion des dernières élections européennes, parmi les 22 701 inscrits sur les listes électorales à Gagny, 47,47% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 45,72% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,57% au premier tour. Au deuxième tour, 42,65% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Gagny ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 73,41% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une participation de 66,8% au deuxième tour, ce qui représentait 14 621 personnes.