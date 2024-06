L'autre incertitude qui accompagne ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition de Mélenchon. La liste Glucksmann avait atteint 17,27% à Gan pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,1% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,43% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,77% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme tournant autour des 31% sur place. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Gan, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 24,51% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La progression foudroyante du RN à Gan

Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive à environ 20% ou plus à Gan ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.