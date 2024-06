Résultat des législatives à Génelard : l'élection 2024 en direct

En direct

16:30 - Quel résultat pour les européennes à Génelard au début du mois ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble plus que jamais logique au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur le détail, 244 habitants de Génelard passés par les bureaux de vote ont en effet été séduits par l'extrême droite il y a trois semaines, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, cumulait ainsi 43,96% des voix contre Valérie Hayer à 14,77% et Raphaël Glucksmann à 10,45%.

14:32 - 29,89% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Génelard L'élection à la présidence de la République avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen finissait à 29,89% au 1er round contre 26,06% pour Emmanuel Macron et 16,67% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place était pour Valérie Pécresse, avec 6,88% des voix pour sa part. Rebelotte au second tour devant Macron avec une candidate du RN à 50,91% contre 49,09%.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Génelard ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indicateur clé au moment des élections qui se jouent. Il y a deux ans, lors des législatives à Génelard, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 21,2% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,39% pour Josiane Corneloup (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (62,17%). Josiane Corneloup remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Génelard : ce qu'il faut savoir Dans la ville de Génelard, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 12,1% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux directives sur le travail. Avec 39,44% de population active et une densité de population de 61 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (27,63%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 541 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,89%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,11%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Génelard mettent en relief une diversité de qualifications, avec 37,39% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les législatives démarrent à Génelard : quel sera le taux d'abstention ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins électoraux. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, 43,05% des électeurs de Génelard (Saône-et-Loire) avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 46,48% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,91% au premier tour. Au deuxième tour, 54,96% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Génelard ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 23,05% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,94% au second tour.