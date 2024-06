Résultat des législatives à Gennes-Longuefuye : l'élection 2024 en direct

Le scrutin présidentiel est certainement la clé pour estimer une préférence politique locale. L'élection du président de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen cumulait déjà 32,35% au 1er tour contre 31,5% pour Emmanuel Macron et 11,11% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Gennes-Longuefuye n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 5,91% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 50,21%, devant Emmanuel Macron à 49,79%.

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Gennes-Longuefuye comme dans toute la France. Dotée de 592 logements pour 1 344 habitants, la densité de la commune est de 37 habitants par km². Ses 59 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 396 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une automobile (84,12%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 40,72% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 40,15% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 531,05 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Gennes-Longuefuye, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Gennes-Longuefuye

L'étude des résultats des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Il y a trois semaines, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 54,96% au sein de Gennes-Longuefuye (Mayenne), à comparer avec une participation de 49,35% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,84% au premier tour et seulement 47,3% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Gennes-Longuefuye cette année ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,83% au sein de la localité, contre une participation de 83,51% au second tour, c'est-à-dire 770 personnes.