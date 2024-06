Résultat des législatives à Germond-Rouvre : l'élection 2024 en direct

14:32 - Germond-Rouvre avait voté Macron lors de l'élection présidentielle

C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Germond-Rouvre avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,29%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 28,51% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 20,26% et 7,09% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 37,01% contre 62,99%.