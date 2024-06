Résultat des législatives à Azay-sur-Thouet : l'élection 2024 en direct

La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Azay-sur-Thouet lors du premier tour de la présidentielle avec 38,06%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,19%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,18% et 4,62% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,57% contre 60,43%.

Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Azay-sur-Thouet

À Azay-sur-Thouet, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Dans la localité, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,31% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (81,18%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 397 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,59%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (11,25%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Azay-sur-Thouet mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,84% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.