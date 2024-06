Résultat des législatives à Mazières-en-Gâtine : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble plus que jamais logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. 28,91% des votes se sont en effet portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Mazières-en-Gâtine, devant Valérie Hayer à 15,36% et Raphaël Glucksmann à 11,46%. Le mouvement eurosceptique s'est affiché en tête avec 111 votants de Mazières-en-Gâtine.

14:32 - 31,86% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Mazières-en-Gâtine

Mazières-en-Gâtine avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,49%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 31,86% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,99% et 5,56% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 38,23% contre 61,77%.