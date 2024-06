Résultat des législatives à Niort : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un bloc de gauche estimé entre 32% et 44% à Niort pour ces législatives L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La liste Glucksmann avait terminé à 23% à Niort il y a quelques jours. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 10,27% de Manon Aubry (La France insoumise), les 9,62% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,39% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant autour des 44% sur place. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Niort, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 32,63% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score à compléter enfin avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les intentions de vote ?

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Niort avant les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on tient compte de la progression du RN qui se dégage des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN pourrait s'élever à environ 16% à Niort. Un calcul qui concorde avec les points également arrachés par le mouvement dans la localité en 5 ans : un bond de 5 points qui peut encore grimper.

15:31 - L'exception Niort lors des européennes Le nom de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. À Niort, les récentes élections européennes donnaient la première place à la liste de Raphaël Glucksmann en effet, avec 23% des voix. Elle s'imposait donc face à la liste de Valérie Hayer avec 18,18%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 17,74%.

14:32 - Niort avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Chose rare : le Rassemblement national avait récolté au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait accumulé 13,61% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 35,07%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 25,74% et Marine Le Pen avec 13,61%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 25,51% contre 74,49%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Niort Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif semble logique au moment de l'élection du jour. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Niort, cumulant 8,88% des suffrages sur place, contre 32,63% pour François Charron (Nupes). Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant fantomatique et laissant la place à Bastien Marchive (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour la première position localement.

11:02 - Les enjeux locaux de Niort : tour d'horizon démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Niort émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 59 309 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 4 145 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (71,1%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 4 000 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,26%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 27 008 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Niort, les intérêts locaux, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Niort Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Lors des dernières européennes, parmi les 40 092 inscrits sur les listes électorales à Niort, 48% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 49,17% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,49% au premier tour. Au second tour, 49,05% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.