Résultat des législatives à Ardin : l'élection 2024 en direct

Ardin avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,4%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 31,97% des votes. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 20,48% et 5,28% des voix. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,5% contre 60,5%.

11:02 - Les données démographiques d'Ardin révèlent les tendances électorales

Dans la ville d'Ardin, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des législatives. Dans le bourg, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,95% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (79,22%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 480 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,92%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,27%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Ardin mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,29% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.