Résultat des législatives à Saint-Maxire : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Bardella à son niveau national à Saint-Maxire le 9 juin Le résultat qui est tombé lors des élections il y a quelques semaines est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc comme d'autant plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Maxire, à 28,72%. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 19,26% et Valérie Hayer à 17,06%.

14:32 - Saint-Maxire avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Maxire lors du premier tour de la présidentielle avec 37,37%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 20,53%. Saint-Maxire n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 16,84% et 6,81% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 30,35% contre 69,65%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Maxire Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Les législatives 2022 à Saint-Maxire ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 14,49% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription des Deux-Sèvres, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 31,66% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Bastien Marchive (La République en Marche) pour le leadership localement.

11:02 - Dynamique électorale à Saint-Maxire : une analyse socio-démographique La structure démographique et socio-économique de Saint-Maxire détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 88 hab/km² et 48,59% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 5,82% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (7,77%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 568 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,63%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,0%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Maxire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,06% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Saint-Maxire Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des précédents scrutins électoraux. A l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 56,01% au niveau de Saint-Maxire (Deux-Sèvres), contre un taux de participation de 55,42% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,74% au premier tour et seulement 54,59% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Maxire ? Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour.