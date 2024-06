En direct

19:49 - Quel candidat vont plébisciter les électeurs de l'ancienne Nupes à Gestel ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score se tourner vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Le jour du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 23,99% des suffrages dans la localité. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 18,28% à Gestel. Mais ce sont 29% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,92%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,78%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,66%).

18:42 - L'époustouflante évolution du Rassemblement national à Gestel en 5 ans Que peut-on conclure de cet ensemble hétéroclite de données ? La progression du RN, qui se monte déjà à 10 points à Gestel entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 29% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Gestel aux européennes Revenir quelques semaines en arrière apparaît plus que jamais comme logique au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen à Gestel. Le bulletin a attiré 30,47% des suffrages, soit 390 voix dans la ville, devant Raphaël Glucksmann à 18,28% et Valérie Hayer à 13,13%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Gestel au premier tour de la présidentielle 2022 Gestel avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,83%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 28,96% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 16,96% et 6,55% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 39,33% contre 60,67%.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des dernières législatives à Gestel Le RN ratait complètement la première marche à Gestel en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,88% au premier tour, contre 34,36% pour Jean-Michel Jacques (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Gestel étant partie intégrante de la 6ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés La République en Marche avec 43,79% contre 56,21% pour les vainqueurs. Jean-Michel Jacques remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Gestel Quel portrait faire de Gestel, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 592 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 113 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (8,84%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 30,9% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 41,42% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 267,24 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Finalement, Gestel incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Participation à Gestel : que retenir des précédentes élections ? À Gestel, la participation sera sans nul doute l'une des grandes inconnues des élections législatives. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,93% au premier tour. Au second tour, 51,5% des votants ne se sont pas déplacés. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 18,03% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,3% au second tour.