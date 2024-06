Résultat des législatives à Gien : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Gien, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 convoité L'autre incertitude qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après la création du Front populaire. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait atteint 9,65% à Gien le 9 juin. Mais ce sont 23% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (11,72%), de Marie Toussaint (2,75%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,77%). La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Gien, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 21,36% des votes dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 9 points à Gien Que conclure de cette combinaison de chiffres ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 40% voire plus à Gien ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 38,55% à Gien au début du mois Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Bardella qui s'est imposée aux européennes 2024 à Gien, avec 38,55% des bulletins dans l'urne (1418 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 14,27%, suivie par Manon Aubry avec 11,72%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de la présidentielle à Gien ? Il faut retenir que le RN avait réalisé au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait accumulé 27,24% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 26,54% et 22,34%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 45,71% contre 54,29%).

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Gien Les législatives avaient donné un puissant départ pour le Rassemblement national à Gien. On retrouvait en effet Mathilde Paris au sommet au premier tour, avec 31,51% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Loiret. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 53,52%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,48%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Gien En pleine campagne électorale législative, Gien est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 13 387 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 815 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (64,19%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 1 799 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2027,15 euros par mois, la commune affiche un taux de chômage de 17,39%, synonyme d'une situation économique tendue. À Gien, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux défis français.

09:32 - Etude de l'abstention lors des élections législatives à Gien À Gien (45500), le niveau de participation sera indiscutablement un facteur essentiel de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,66% au premier tour. Au second tour, 57,83% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Gien ? Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 32,24% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 31,24% au premier tour.