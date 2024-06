Résultat des législatives à Giraumont : l'élection 2024 en direct

Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. L'élection présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Giraumont. La figure du parti d'extrême droite rassemblait 36,86% au 1er tour, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 22,15% et 17,61% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 6,46% des suffrages. Au deuxième tour, face à Macron, Marine Le Pen l'avait aussi emporté avec 65,43% contre 34,57%.

Le RN arrivait en première position à Giraumont lors des législatives 2022. C'est en effet Anthony Boulogne qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 33,08% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 53,33%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,67%.

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Giraumont comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 628 logements pour 1 359 habitants, la densité de la commune est de 179 hab par km². L'existence de 24 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le bourg, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 24,46% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 32,95% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 47,3% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 245,79 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Pour résumer, Giraumont incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.