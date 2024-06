Résultat des législatives à Gonesse : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter des 34,91% de la Nupes à Gonesse ? La Nupes, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 8,02% à Gonesse pour ce tour unique des européennes. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 49% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Gonesse, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 34,91% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite n'a pas avancé à Gonesse Alors que déduire de l'ensemble de ces données ? À Gonesse, on remarque que le RN n'a pas progressé lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,28% à l'issue du précédent vote européen et 24,05% le 9 juin dernier. Ce statu-quo contraste avec ce qui est sorti des urnes au niveau national, avec près de huit points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:31 - Gonesse à contre-courant lors des élections de juin Les résultats de ces législatives pourraient encore plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Lors des élections des députés européens en effet, la liste Bardella réunissait 24,05% des suffrages à Gonesse. C'est Manon Aubry qui arrivait en première place avec 38,73%.

14:32 - 43,99% pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle à Gonesse L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 43,99% et Emmanuel Macron avec 19,18% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection présidentielle à Gonesse. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 18,29%. Et La patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 39,26% contre 60,74%.

12:32 - Que peuvent montrer les tendances des législatives 2022 pour Gonesse ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Gonesse, obtenant 16,74% des voix sur place, contre 34,91% pour Arnaud Le Gall (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Nupes (64,60% contre 35,40% pour le RN). Arnaud Le Gall conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Gonesse : un éclairage démographique Comment la population de Gonesse peut-elle influencer les résultats des législatives ? Avec 43% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,32%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 2055,48 euros par mois peut être symptomatique de la précarité économique de certains foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 26,76% et d'une population étrangère de 17,67% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,26% à Gonesse, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Gonesse : les chiffres clés Comment votent ordinairement les citoyens de cette agglomération ? Début juin, durant les élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 62,62% des inscrits sur les listes électorales de Gonesse, à comparer avec une abstention de 66,89% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 67,97% au premier tour et seulement 65,88% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Gonesse ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 14 619 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 32,53% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 40,04% au deuxième tour.