19:50 - Pas de réelle progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Gouffern en Auge L'autre question de ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'arrivée du Front populaire. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 9,18% à Gouffern en Auge. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,52% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,72% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,93% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 16% sur place. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 17,27% des bulletins dans la localité.

18:42 - Le RN a lourdement séduit à Gouffern en Auge en 5 ans Que retenir des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Gouffern en Auge entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à près de 29% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel du Rassemblement national à Gouffern en Auge Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il faut aussi observer avec attention. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui nous préoccupe maintenant. C'est en effet la liste de Jordan Bardella qui a fini première des élections européennes il y a trois semaines à Gouffern en Auge, avec 41,09% des suffrages exprimés, soit 618 voix dans la ville, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 15,43%, suivie par la liste de François-Xavier Bellamy avec 9,71%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Gouffern en Auge lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 29,55% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Gouffern en Auge. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,23% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,78%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 6,74% des suffrages pour sa part. Avec 47,58%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,42%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Gouffern en Auge ? Le nombre de bulletins de la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera un enjeu au niveau local pour ces législatives. Aux législatives en 2022 à Gouffern en Auge, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 21,03% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 34,97% pour Jérôme Nury (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (66,99%). Jérôme Nury s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Élections législatives à Gouffern en Auge : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les habitants de Gouffern en Auge peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la localité, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 32,68% ont 60 ans et plus. Avec ses 7,31% d'agriculteurs pour 3 660 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,56%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,64%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Gouffern en Auge mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 36,17% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - C'est le moment de voter à Gouffern en Auge pour les législatives Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des dernières élections ? Lors des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 56,1% des inscrits sur les listes électorales de Gouffern en Auge (Orne). La participation était de 56,82% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,81% au premier tour et seulement 47,04% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Gouffern en Auge pour les élections législatives 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.