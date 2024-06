En direct

19:50 - Les 22,61% de la Nupes font envie La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment séduits par le Nouveau Front populaire ? Pour le premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 22,61% des bulletins dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 15,37% à Gourin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total de 24% sur place.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 10 points à Gourin Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais quelques grandes directions émergent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Gourin entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera pas loin des 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Gourin il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît plus que jamais comme logique au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Si on se penche sur le détail, 633 votants de Gourin se sont en effet tournés vers le RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a enregistré ainsi 37% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 15,37% et Valérie Hayer à 14,9%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Gourin ? La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Gourin lors du premier tour de la présidentielle avec 28,32%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 27,7%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,36% et 6,17% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 47,74% contre 52,26%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Aux législatives en 2022 à Gourin, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 26,53% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 34,74% pour Jean-Michel Jacques (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 54,83%. Jean-Michel Jacques conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Gourin : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Gourin comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 3 823 habitants répartis dans 2 493 logements, cette commune présente une densité de 53 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 253 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 497 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (65,34%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 37,85% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 29,57% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 513,10 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Finalement, Gourin incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Législatives passées à Gourin : retour sur la participation électorale L'une des clés des législatives sera immanquablement la participation à Gourin (56110). Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,14% au premier tour. Au deuxième tour, 48,04% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,65% au niveau de la commune. L'abstention était de 24,56% au premier tour. L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des foyers français serait de nature à faire augmenter le taux de participation à Gourin.