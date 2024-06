En direct

19:47 - À Gragnague, qui va rafler les 30,98% de l'ancienne Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 20,79% à Gragnague. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (7,89%), l'écologiste Marie Toussaint (8,68%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (1,93%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 36% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Gragnague, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 30,98% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement avancé à Gragnague en 5 ans Alors que retenir de cet ensemble de scores ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 22% voire plus à Gragnague ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 25,18% à Gragnague il y a trois semaines Le nom de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ces législatives 2024. Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Gragnague, à 25,18%. L'extrême droite a alors doublé Raphaël Glucksmann à 20,79% et Valérie Hayer à 13,33%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Gragnague lors de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La ville de Gragnague avait offert à Marine Le Pen 17,91% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la candidate avec respectivement 28,76% et 22,94% des votes. Et La patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 35,03% contre 64,97%.

12:32 - Agathe Roby (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en tête lors des législatives 2022 à Gragnague Avec 14% à Gragnague, le RN avait été distancé par les 30,98% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription de la Haute-Garonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! (54,39% contre 45,61% pour le RN). C'est en revanche Corinne Vignon (Ensemble !) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Gragnague aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Gragnague, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec ses 26,27% de cadres supérieurs pour 2 286 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 198 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,14%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 29,15% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,89%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 37 164 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Gragnague, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Gragnague ? L'analyse des rendez-vous électoraux passés permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, sur les 1 946 personnes en âge de voter à Gragnague, 39,93% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 41,55% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,16% au premier tour et seulement 46,04% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.