Résultat des législatives à Guémené-sur-Scorff : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Guémené-sur-Scorff avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Guémené-sur-Scorff lors du premier tour de la présidentielle avec 27,59%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 24,35%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, avec respectivement 21,98% et 6,47% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 44,33% contre 55,67%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Guémené-sur-Scorff ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si ce précédent n'a rien d' une garantie… Les élections législatives 2022 à Guémené-sur-Scorff ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 22,58% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription du Morbihan, alors que les candidats Nupes réuniront 31,61% des voix. Sur la commune de Guémené-sur-Scorff, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera désignée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

11:02 - Élections à Guémené-sur-Scorff : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Guémené-sur-Scorff comme partout en France. Avec une population de 1 097 habitants répartis dans 723 logements, ce village présente une densité de 942 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 111 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 716 foyers fiscaux. Dans le village, 12,09% des résidents sont des enfants, et 21,62% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 38,8% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 56,36% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1894,73 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Guémené-sur-Scorff manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - Elections législatives passées à Guémené-sur-Scorff : retour sur la participation électorale Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, 46,22% des électeurs de Guémené-sur-Scorff avaient déserté les urnes. L'abstention était de 50,53% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,53% au premier tour. Au second tour, 53,68% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Guémené-sur-Scorff pour les législatives ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.