Résultat des législatives à Guéret : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Guéret pour ces législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est un saut dans le vide. La manne semble importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Guéret, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,86% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 18,95% à Guéret. Mais on donne la gauche plus haut ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 35% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a solidement gagné du terrain à Guéret Que peut-on tirer de cette combinaison de données ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Guéret entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera à près de 20% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,17% dans la moyenne nationale pour le RN à Guéret il y a trois semaines Ce qu'ont dit les dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Guéret. Le mouvement a cumulé 28,17% des voix, contre Raphaël Glucksmann à 18,95% et Valérie Hayer à 14,32%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Guéret lors de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection présidentielle qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 27,57% et Jean-Luc Mélenchon avec 25,25% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du président de la République à Guéret. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 19,08%. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 63,99% contre 36,01% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Quel score pour le bloc présidentiel aux législatives à Guéret ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives2024 sera très analysé. Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Guéret, grattant 12,61% des votes sur place, contre 32,99% pour Jean-Baptiste Moreau (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents étiquetés LFI-PS-PC-EELV (51,54% contre 48,46% pour le RN). Mais c'est Catherine Couturier (LFI-PS-PC-EELV) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Guéret : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence la population de Guéret exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,77%. En outre, le taux de ménages propriétaires (45,9%) souligne l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1903,53 euros/mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,89%) et le nombre de résidences HLM (20,46% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Guéret mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,7% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Guéret pour les législatives Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Guéret (23000) ? La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des ménages cumulée avec les inquiétudes provoquées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, seraient par exemple capables de pousser les habitants de Guéret à s'intéresser plus fortement au scrutin. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 32,96% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 30,73% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,35% au premier tour. Au deuxième tour, 52,64% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Guéret ? Quel député se substituera à Catherine Couturier dans la 1ère circonscription de la Creuse ?