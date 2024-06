En direct

19:51 - À Gueugnon, quelles sont les options de reports des voix de gauche ? Une autre source de doute de ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. Le jour du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes s'était donc arrogée la première place avec 25,63% des votes dans la localité, où c'est Céline Vinauger qui représentait la gauche. Une poussée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann a plus récemment terminé à 13,41% à Gueugnon le 9 juin. Mais ce sont 23% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,33%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,6%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (5,34%).

18:42 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Gueugnon Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de scores. Mais quelques grandes directions se distinguent… Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc juger possible que le RN finisse tout proche des 30% ou plus à Gueugnon ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Gueugnon au début du mois ? Les résultats de ce 30 juin au soir seront certainement plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 44,68% des voix ont en effet cheminé vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Gueugnon, devant Raphaël Glucksmann à 13,41% et Valérie Hayer à 13,11%. Le mouvement eurosceptique a cumulé ainsi pas moins de 1063 habitants de Gueugnon passés par les isoloirs.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Gueugnon ? Le choix de celui qui va présider la France est probablement la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. L'élection du président de la République s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La cheffe de l'ancien FN prenait une avance notable avec 28,83% au premier tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,39% et 19,49% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 5% des suffrages pour sa part. Avec 49,66%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,34%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Gueugnon ? Avec 21,64% à Gueugnon, le RN était distancé par les 25,63% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire. Au deuxième tour, c'est en revanche Josiane Corneloup (Les Républicains) qui va cumuler le plus de votes, avec 55,82% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Gueugnon Au cœur de la campagne électorale législative, Gueugnon se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 6 616 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 366 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (25,32%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 300 personnes (4,49%) favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2246,07 euros/mois, la commune vise un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Gueugnon contribue à élaborer l'avenir français.

09:32 - Analyse de la participation aux dernières législatives à Gueugnon Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. A l'occasion des dernières européennes, le taux d'abstention s'élevait à 51,76% dans la commune de Gueugnon. Le taux d'abstention était de 50,99% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,76% au premier tour et seulement 56,25% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Gueugnon ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 25,83% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 27,66% au second tour.