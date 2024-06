Résultat des législatives à Guiche : l'élection 2024 en direct

14:25 - Guiche et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

Dans les rues de Guiche, le scrutin est en cours. Dotée de 480 logements pour 1 033 habitants, la densité de la ville est de 38 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 85 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 577 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (81,25%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 31,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 48,21% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 340,98 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Pour finir, Guiche incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.