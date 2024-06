C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La patronne de l'ancien Front national l'emportait avec 28,76% au 1er tour. En 2e et 3e places, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 19,61% et 17,65% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 9,64% des suffrages. Rebelotte au second tour contre Macron avec une cheffe du RN à 58,16% contre 41,84%.

11:02 - Hautefage-la-Tour : quand les données démographiques façonnent les urnes

Comment la population d'Hautefage-la-Tour peut-elle affecter les résultats des élections législatives ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le bourg, 20,47% des résidents sont des enfants, et 21,46% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (83,72%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 368 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,12%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (9,79%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Hautefage-la-Tour mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,5% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.