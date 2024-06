Résultat des législatives à Heiteren : l'élection 2024 en direct

14:25 - Comprendre l'électorat de Heiteren : un regard sur la démographie locale

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Heiteren comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 474 logements pour 1 066 habitants, la densité de la ville est de 46 habitants/km². L'existence de 36 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le bourg, 19,96% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 5,25% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 32,54% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 42,11% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 476,83 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. En somme, à Heiteren, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.